الصحة تكثف إجراءاتها في المطارات والمنافذ الحدودية بشأن كورونا

كشفت وزارة الصحة والبيئة، الاثنين، عن إجراءاتها في المطارات والمنافذ الحدودية بشأن "فيروس كورونا".

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المتحدث باسم الوزارة سيف البدر قوله، إن "اجراءات وزارة الصحة بالدرجة الأولى ، هي التركيز على المنافذ الحدودية البرية والبحرية والمطارات".



وأضاف البدر، أن "الوزارة لديها مؤسسات صحية وفرق مدربة مهيأة مجهزة بكل ما تحتاجه بالقرب من كل مطار او كل منفذ حدودي اضافة الى تهيئة مؤسسات صحية لحالات الاحتجاز او الحجر".





