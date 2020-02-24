منتخب الشباب يقابل نظيره المصري في الدور الربع النهائي لبطولة العرب

تأهل المنتخب المصري، كمتصدر للمجموعة الثالثة في بطولة العرب للمنتخبات الشباب المقامة في السعودية 2020.

ونجح منتخب الفراعنة في تحقيق الفوز على فلسطين بأربعة أهداف لهدفين، ليتصدر المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط.



وسيواجه منتخبنا الشبابي نظيره المصري يوم الخميس الساعة السادسة والنصف مساء على استاد سعود بن جلوي (الراكة ) في الدور ربع النهائي للبطولة.