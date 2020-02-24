عقد جلسة منح الثقة لحكومة علاوي الخميس

حددت رئاسة مجلس النواب، يوم الخميس المقبل، موعدًا لعقد جلسة منح الثقة لحكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، بحسب مصدر نيابي نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية “واع” اليوم، الاثنين 24 من شباط، ولم تسمه.

وأفادت “واع” أن هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي عقدت اليوم اجتماعًا خاصًا لبحث المنهج الحكومي لرئيس الوزراء المكلف، والسير الذاتية لمرشحي الحكومة الجديدة، وفق النظام الداخلي والإجراءات المعمول بها في المجلس.

وكان رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، دعا أمس إلى عقد الاجتماع، استنادًا إلى المادة رقم عشرة من النظام الداخلي للمجلس، للنظر بالطلب المقدم لعقد جلسة استثنائية لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد موعد الجلسة، حسب موقع “مجلس النواب” الرسمي.



وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، الأحد الماضي، إنه من المؤمل تحديد الأربعاء المقبل موعدًا لعقد جلسة المجلس لمنح الثقة للحكومة، إذ شارفت المدة القانونية للتكليف على الانتهاء.



ودعم تشكيل حكومة علاوي أكبر كتلتين في البرلمان، “تحالف سائرون نحو الإصلاح” (54 مقعدًا من أصل 329 حسب نتائج انتخابات 2018) بقيادة رجل الدين، مقتدى الصدر، و”ائتلاف الفتح” (48 مقعدًا) بقيادة زعيم ميليشيا بدر، هادي العامري.

