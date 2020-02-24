بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 24 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 24 شباط 2020 06:57 م

متظاهرون أمام مطار النجف مطالبين بوقف الرحلات مع إيران

مطار النجف
خرج متظاهرون، اليوم (الإثنين)، أمام مطار النجف جنوبي العراق، مطالبين بإغلاقه، في وقت شكك رواد مواقع التواصل الاجتماعي بحقيقة وقف الرحلات الجوية مع إيران.
وأفاد مراسل قناة «سكاي نيوز» بان المتظاهرين وصلوا إلى مدخل مطار النجف، وطالبوا بإغلاقه ووقف الرحلات الجوية مع الدول التي ينتشر فيها فيروس كورونا لاسيما إيران.
وقال المتظاهرون إنهم سيبقون في حالة اعتصام حتى يتم إغلاق المطار، الذي يعتبرونه باباً يؤدي إلى تفشي الفيروس في البلاد.
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