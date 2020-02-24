الصحة العالمية فيروس كورونا لا يستطيع مقاومة أجواء العراق

قال ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل، اليوم، إنَّ فيروس "كورونا" لن يستطيع مقاومة الأجواء الحارة للعراق خلال موسم الصيف، مشيدًا بإجراءات الحكومة العراقية بشأن مواجهة الفيروس.

وأضاف "إسماعيل"- أن العراق استجاب بشكل مثالي في التعامل مع فيروس "كورونا"، ونجح في إجلاء الطلبة العراقيين من مدينة ووهان الصينية "مركز تفشي الفيروس" بشكل سريع للغاية، وتمكن من عزلهم لمدة 14 يومًا، ومن ثم إخلاء سبيلهم بعد التأكد من عدم إصابتهم.

وأوضح إسماعيل، أن العراق يمتلك كل المعدات الضرورية لفحص المصابين بفيروس "كورونا" القادمين إلى المطارات والمنافذ الحدودية بعد إمدادها بتلك المعدات من قبل منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن نشر أكثر من 100 ألف ملصق دعائي من أجل توعية المواطن.



وتابع إسماعيل قائلًا إن الأجواء الحارة للعراق في الصيف المقبل ستقضي على فرصة انتشار "كورونا"، إلا أن السلطات مطالبة بإبقاء الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس.

الرئيس العراقي يشدد على ضرورة اتخاذ كافة الاحترازات بشأن كورونا

وشدد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم، ضرورة اتخاذ كل الاحترازات بشأن فيروس "كورونا".

بدوره، استعرض وزير الصحة خطط الوزارة لمواجهة خطر فيروس كورونا والخطوات المتخذة لحماية المواطنين من التعرض لهذا الوباء من خلال توفير البيئة الصحية الملائمة.