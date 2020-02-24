

اعلن مصدر حكومي في محافظة ديالى، عن اغلاق معبري مندلي والمنذرية الحدوديين مع ايران امام التبادل التجاري.



وقال المصدر :" ان معبري مندلي والمنذرية الحدوديين مع ايران في ديالى ، اغلقا منذ ساعات الصباح الاولى امام عمليات التبادل التجاري تنفيذا لقرار خلية الازمة المتضمن اغلاق المعبرين لمدة 72 ساعة ".



واضاف :" ان الوافدين العراقيين من المدن الايرانية من خلال المعبرين سيتم استقبالهم واجراء الفحوصات الطبية عليهم بشكل مكثف للاطمئنان بعدم حمل اي منهم فايروس كورونا الذي كان وراء قرار اغلاق المعبرين لدواع احترازية ووقائية ".



وكانت خلية الازمة في ديالى عقدت يوم امس اجتماعا موسعا واصدرت قرارا رسميا باغلاق معبري مندلي والمنذرية لمدة 72 ساعة ابتداء من اليوم لمواجهة فايروس كورونا.



ف.ا