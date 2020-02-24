غلق العتبة العلوية للتعقيم من كورونا

أفاد مصدر محلي، الاثنين، بغلق العتبة العلوية بالنجف ابوبها لغرض التعقيم بعد اصابة مواطن ايراني بفيروس كورونا في المحافظة.



وقال المصدر، إن "العتبة العلوية المقدسة اغلقت ابوابها لغرض التعقيم الطبي".



ووجهت مديرية تربية النجف، اليوم الاثنين، بتأجيل امتحانات نصف السنة في المحافظة إلى إشعار آخر، "حفاظاً على سلامة الطلبة"، بعد تسجيل حالة الإصابة بفيروس كورونا.







