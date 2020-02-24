بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 24 شباط 2020
آخر الأخبار
اغلاق معبري مندلي والمنذرية الحدوديين مع ايران امام التبادل التجاري تحالف العامري يتنكر لمحمد علاوي ويتخلى عنه ! الخارجية الامريكية تكشف مادار في الاتصال الهاتفي بين بومبيو ومحمد علاوي البنك المركزي يبيع اكثر من/234/ مليون دولار في مزاد العملة القبض على تاجري مخدرات في بغداد النزاهة الاتحادية تضبط متهمين متلبسين بالاحتيال والرشوة في واسط المحمداوي يحمل عبد المهدي مخالفة النظام الداخلي لمجلس الوزراء بشأن إعادة تكليف الدرجات الخاصة رئيس الجمهورية يؤكد اهمية إيلاء وزارة الصحة الأهمية القصوى لمواجهة كورونا رئاسة البرلمان تحدد الخميس المقبل موعدا للجلسة الاستثنائية وتوجه دعوة لعلاوي قم الإيرانية تلغي الاعتكاف في المساجد والعتبات
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 24 شباط 2020 06:34 م

غلق العتبة العلوية للتعقيم من كورونا

151452844602494200
أفاد مصدر محلي، الاثنين، بغلق العتبة العلوية بالنجف ابوبها لغرض التعقيم بعد اصابة مواطن ايراني بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال المصدر، إن "العتبة العلوية المقدسة اغلقت ابوابها لغرض التعقيم الطبي".

ووجهت مديرية تربية النجف، اليوم الاثنين، بتأجيل امتحانات نصف السنة في المحافظة إلى إشعار آخر، "حفاظاً على سلامة الطلبة"، بعد تسجيل حالة الإصابة بفيروس كورونا.



أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
البنك المركزي العراقي

البنك المركزي يبيع اكثر من/234/ مليون دولار في مزاد العملة 24 شباط 2020 06:13 م

سافيز سفينة الشحن الايرانية الكبرى التي تنقل السلاح للحوثي

بسبب كورونا.. الكويت تمنع دخول السفن العراقية 24 شباط 2020 05:53 م

البصرة

متظاهرون يغلقون بوابة حقل مجنون النفطي في البصرة 24 شباط 2020 04:43 م

5c97d57aa-173210

القبض على 7 متهمين بترويج وتعاطي المخدرات في البصرة 24 شباط 2020 01:46 م

38429_743431_highres

نائب بلجنة الصحة البرلمانية يتهم شركات باستغلال الوضع الراهن لرفع أسعار الكمامات 24 شباط 2020 01:40 م

2AC755CE-9119-4B91-A0D2-B5F38FB27AB4-3704-000002E2CB42331B

مصرف الرافدين: شمول 52 مديرية ودائرة تابعة للداخلية ببطاقات الماستر كارد 24 شباط 2020 01:14 م

350

اربيل تحتضن بطولة العراق المفتوحة للجودو 24 شباط 2020 11:15 ص

أين_يصب_نهر_الفرات

الفرات يشهد منسوبا غير مسبوق منذ اكثر من 30 عاما 24 شباط 2020 11:13 ص

التعليقات