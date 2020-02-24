تحالف العامري يتنكر لمحمد علاوي ويتخلى عنه !



اكد النائب عن تحالف "الفتح" احمد الكناني:" ان محمد توفيق علاوي هو مرشح رئيس الجمهورية برهم صالح حصرا وليس البيت الشيعي، وان مفاوضات تشكيل الحكومة منحصرة بين الاثنين ".



وقال الكناني في تصريح صحفي :" ان ترشيح علاوي لم يكن من البيت الشيعي كما يعتقد الكثير، بل تم عن طريق رئيس الجمهورية برهم صالح ".



واضاف انه :" ينبغي عدم تحميل الفتح مسؤولية اختيار علاوي لأن الاخير هو مرشح صالح ، اي بمعنى انه مرشح الاكراد ".



وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قدم في بداية شهر شباط الجاري ، محمد توفيق علاوي مرشحا لرئاسة الحكومة المؤقتة ، وقد لاقى ترشيحه اعتراضات من بعض القوى والكتل السياسية ، لكن تحالفي "الفتح" برئاسة هادي العامري و"سائرون" المدعوم من مقتدى الصدر ، توافقا على ترشيحه ودعمه .



ف.ا