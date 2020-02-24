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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 24 شباط 2020 06:28 م

تحالف العامري يتنكر لمحمد علاوي ويتخلى عنه !

النائب عن تحالف البناء أحمد الكناني

اكد النائب عن تحالف "الفتح" احمد الكناني:" ان  محمد توفيق علاوي هو مرشح رئيس الجمهورية برهم صالح حصرا وليس البيت الشيعي، وان  مفاوضات تشكيل الحكومة منحصرة بين الاثنين ".

وقال الكناني في تصريح صحفي :" ان ترشيح علاوي لم يكن من البيت الشيعي كما يعتقد الكثير، بل  تم عن طريق رئيس الجمهورية برهم صالح ".

واضاف انه :" ينبغي عدم تحميل الفتح مسؤولية اختيار علاوي لأن الاخير هو مرشح صالح ، اي بمعنى انه مرشح الاكراد ".

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قدم في بداية شهر شباط الجاري ، محمد توفيق علاوي مرشحا لرئاسة الحكومة  المؤقتة ، وقد لاقى ترشيحه اعتراضات من بعض القوى والكتل السياسية ، لكن تحالفي "الفتح" برئاسة هادي العامري و"سائرون" المدعوم من مقتدى الصدر ، توافقا على ترشيحه ودعمه .

ف.ا
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