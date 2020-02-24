الخارجية الامريكية تكشف مادار في الاتصال الهاتفي بين بومبيو ومحمد علاوي



كشفت وزارة الخارجية الامريكية عن ما دار في الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو ورئيس الوزراء المكلف محمد علاوي .



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية مورغان اورتاغس قولها في تصريح صحفي :" ان بومبيو شدد خلال المكالمة على ضرورة التزام العراق بحماية دبلوماسيّي الولايات المتحدة وقوات التحالف ".



واضافت :" ان وزير الخارجية اكد الضرورة الحتمية الملقاة على عاتق الحكومة القادمة بوضع حد لقتل المحتجين والسعي لتحقيق العدالة للقتلى والجرحى والتعاطي مع مظالمهم المشروعة، واتفق مع علاوي على اهمية الشروع باجراء الاصلاحات التي من شأنها أن تُمّكن الحكومة من توفير حياة كريمة وازدهار وامن للشعب العراقي ".



واشارت المتحدثة الى :" ان بومبيو رحب بتعهد رئيس الوزراء المُكلف باجراء انتخابات مبكرة بغية دعم النظام الديمقراطي في العراق،وحثه على حلِ الخلافات مع الزعماء السياسيين الاكراد والسنة لضمان نجاح حكومته في الاضطلاع بالمهام الاساسية" .



وكان وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو اجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي مساء امس ، قال الاعلام الرسمي العراقي انه تناول التسيق والعمل المشترك ودعم الولايات المتحدة للعراق .



ف.ا