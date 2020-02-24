بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 24 شباط 2020
آخر الأخبار
اغلاق معبري مندلي والمنذرية الحدوديين مع ايران امام التبادل التجاري تحالف العامري يتنكر لمحمد علاوي ويتخلى عنه ! الخارجية الامريكية تكشف مادار في الاتصال الهاتفي بين بومبيو ومحمد علاوي البنك المركزي يبيع اكثر من/234/ مليون دولار في مزاد العملة القبض على تاجري مخدرات في بغداد النزاهة الاتحادية تضبط متهمين متلبسين بالاحتيال والرشوة في واسط المحمداوي يحمل عبد المهدي مخالفة النظام الداخلي لمجلس الوزراء بشأن إعادة تكليف الدرجات الخاصة رئيس الجمهورية يؤكد اهمية إيلاء وزارة الصحة الأهمية القصوى لمواجهة كورونا رئاسة البرلمان تحدد الخميس المقبل موعدا للجلسة الاستثنائية وتوجه دعوة لعلاوي قم الإيرانية تلغي الاعتكاف في المساجد والعتبات
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 24 شباط 2020 06:20 م

الخارجية الامريكية تكشف مادار في الاتصال الهاتفي بين بومبيو ومحمد علاوي

الخارجية الأمريكية

كشفت وزارة الخارجية الامريكية عن ما دار في الاتصال الهاتفي بين  وزير الخارجية الامريكي  مايك بومبيو ورئيس الوزراء  المكلف محمد علاوي  .

 وقالت المتحدثة باسم الخارجية الامريكية مورغان اورتاغس قولها  في تصريح صحفي :" ان  بومبيو شدد خلال المكالمة على ضرورة  التزام العراق بحماية دبلوماسيّي الولايات المتحدة وقوات التحالف ".

واضافت :" ان وزير الخارجية اكد  الضرورة الحتمية الملقاة على عاتق الحكومة القادمة بوضع حد لقتل المحتجين  والسعي لتحقيق العدالة للقتلى والجرحى والتعاطي مع مظالمهم المشروعة، واتفق  مع علاوي  على اهمية الشروع باجراء الاصلاحات التي من شأنها أن تُمّكن الحكومة من توفير حياة كريمة وازدهار وامن للشعب العراقي ".

واشارت المتحدثة الى :" ان بومبيو رحب  بتعهد رئيس الوزراء المُكلف باجراء انتخابات مبكرة بغية دعم النظام الديمقراطي في العراق،وحثه على حلِ الخلافات مع الزعماء السياسيين الاكراد والسنة لضمان نجاح حكومته في الاضطلاع بالمهام الاساسية" .

وكان وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو اجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي  مساء امس ، قال الاعلام الرسمي العراقي انه تناول التسيق والعمل المشترك ودعم الولايات المتحدة للعراق .

ف.ا
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
النائب عن تحالف البناء أحمد الكناني

تحالف العامري يتنكر لمحمد علاوي ويتخلى عنه ! 24 شباط 2020 06:28 م

النزاهة

النزاهة الاتحادية تضبط متهمين متلبسين بالاحتيال والرشوة في واسط 24 شباط 2020 06:07 م

جمال-المحمداوي

المحمداوي يحمل عبد المهدي مخالفة النظام الداخلي لمجلس الوزراء بشأن إعادة تكليف الدرجات الخاصة 24 شباط 2020 06:03 م

رئيس الجمهورية برهم صالح

رئيس الجمهورية يؤكد اهمية إيلاء وزارة الصحة الأهمية القصوى لمواجهة كورونا 24 شباط 2020 05:59 م

البرلمان العراقي

رئاسة البرلمان تحدد الخميس المقبل موعدا للجلسة الاستثنائية وتوجه دعوة لعلاوي 24 شباط 2020 05:47 م

1

قم الإيرانية تلغي الاعتكاف في المساجد والعتبات 24 شباط 2020 05:24 م

خفر السواحل الكويتية

الكويت توقف 8 إيرانيين حاولوا دخول البلاد بطريقة غير شرعية 24 شباط 2020 04:55 م

1

الصحة الإيرانية تعلن ارتفاع حصيلة وفيات كورونا إلى 12 شخصا 24 شباط 2020 04:38 م

التعليقات