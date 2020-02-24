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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 24 شباط 2020 06:07 م

النزاهة الاتحادية تضبط متهمين متلبسين بالاحتيال والرشوة في واسط

النزاهة

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عن تمكنها من ضبط عدد من الموظفين في دائرة تنفيذ الكوت؛ لقيامهم بأخذ رشى من المراجعين لقاء إنجاز معاملاتهم.

وأشارت الدائرة في بيان إلى أن" ملاكاتها  تمكنت من ضبط خمسة موظفين؛ لقيامهم بتسلم مبالغ مالية من المراجعين  مقابل صرف الصكوك العائدة لهم وعدم عرقلتها، مبينة أنه تم خلال العملية ضبط مبلغ (29،877,000) مليون دينار بحوزة المتهمين

وفي عملية منفصلة، قام فريق عمل المكتب بضبط متهم يقوم بالاحتيال على المواطنين بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغاً من المال من أحد الأشخاص لقاء وعده بالتعيين في إحدى الشركات الأجنبية العاملة في المحافظة.

واوضحت أن الفريق، وبالتنسيق مع مديرية تحقيق بغداد، تمكَّن من ضبط شريك المتهم في بغداد متلبساً بالجرم المشهود، بعد أن جرى تتبعه عند تسلمه المال من المتهم الأول. 

وأكدت الدائرة أنه تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليين بالمضبوطات في العمليتين اللتين نُفِّذَتا بناءً على مذكرتي ضبط قضائيتين، وعرضهما على السيد قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة واسط، الذي قرَّر توقيف المتهمين وفق أحكام القرار(160 لسنة 1983)  والمادة (456) من قانون العقوبات.

ف.ا
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