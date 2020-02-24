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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 24 شباط 2020 05:59 م

رئيس الجمهورية يؤكد اهمية إيلاء وزارة الصحة الأهمية القصوى لمواجهة كورونا

رئيس الجمهورية برهم صالح

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، على ضرورة إيلاء وزارة الصحة الأهمية القصوى لمواجهة الأمراض الانتقالية، وتهيئة الفحوصات الطبية اللازمة لمنع دخول وباء كورونا الى البلاد

وذكر بيان رئاسي ان  صالح التقى وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي  وبحث معه الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة من قبل وزارة الصحة لمنع دخول الحالات الوبائية وانتشارها مثل فايروس كورونا.

وأكد رئيس الجمهورية ضرورة إيلاء الوزارة الأهمية القصوى لمواجهة الأمراض الانتقالية، وتهيئة الفحوصات الطبية اللازمة لمنع دخول وباء كورونا الى البلاد، مشدداً على ضرورة تطوير أداء المراكز والمؤسسات الصحية، واتخاذ كافة الاحترازات التي من شأنها الحفاظ على صحة المواطنين.

من جانبه، استعرض وزير الصحة خطط الوزارة لمواجهة خطر فايروس كورونا والخطوات المتخدة لحماية المواطنين من التعرض لهذا الوباء من خلال توفير البيئة الصحية الملائمة.

ف.ا
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