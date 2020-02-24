بسبب كورونا.. الكويت تمنع دخول السفن العراقية

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية حظر دخول السفن القادمة من العراق بكل أنواعها لموانئ الشعيبة والشويخ والدوحة حتى إشعار آخر وذلك ضمن جهود مكافحة فيروس «كورونا المستجد - كوفيد 19».

وقال المدير العام للمؤسسة الشيخ يوسف عبدالله صباح الناصر الصباح في بيان صحفي اليوم الاثنين أن هذا القرار جاء ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المؤسسة للحيلولة دون دخول فيروس «كورونا المستجد - كوفيد 19» إلى البلاد.



وأضاف أن القرار يأتي أيضاً انسجاماً مع الخطة التي وضعتها الحكومة لاتخاذ كل الاجراءات والتدابير اللازمة في مكافحة الفيروس.

يذكر أن وزارة الصحة العراقية أعلنت اليوم الاثنين تسجيل أول اصابة بفيروس «كورونا المستجد - كوفيد 19» تعود لطالب ايراني الجنسية في محافظة النجف العراقية.

ويعتقد بأن الفيروس الجديد ظهر للمرة الأولى في أواخر العام الماضي في سوق للمأكولات البحرية بمدينة «ووهان» وسط الصين كانت تباع فيها حيوانات برية بشكل غير قانوني.





