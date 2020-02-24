إصابة 4متظاهرين قرب نفق التحرير وساحة الخلاني بعد إطلاق القوات الأمنية قنابل الغاز المسيلة للدموع

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بإصابة أربعة متظاهرين بعد تجدد الصدامات قرب نفق التحرير وساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.



وقال المصدر في تصريح صحفي، انه "تجددت مساء اليوم، الصدامات بين المتظاهرين والقوات الامنية بالقرب من نفق التحرير من جهة الخلاني وسط بغداد".



وأضاف ان "القوات الأمنية أطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع على المتظاهرين ما اسفر عن اصابة اربعة متظاهرين بالاختناق".



