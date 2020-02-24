الكويت توقف 8 إيرانيين حاولوا دخول البلاد بطريقة غير شرعية

أحبطت دوريات خفر السواحل الكويتية، اليوم الاثنين، محاولة دخول 8 إيرانيين إلى البلاد بطريقة غير شرعية عبر البحر.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن مصدر أمني، قوله انه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الإيرانيين الثمانية لإبعادهم عن البلاد.

وأضاف أن الجهات المعنية باشرت إجراء الفحوصات الاحترازية اللازمة للإيرانيين ضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة فيروس كورونا الذي بدأ بالانتشار في إيران.

وبدأت الكويت منذ أيام باتخاذ إجراءات مشددة للتعامل مع إيران التي شهدت تزايدا بأعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، إذ تم تعليق الرحلات إليها وإجلاء المواطنين الكويتيين منها، ومنع دخول السفن الإيرانية إلى موانئ البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم عن إصابة ثلاثة أشخاص بينهم مواطن بفيروس كورونا عقب عودتهم من إيران أخيرا وخضوعهم للفحوصات الطبية اللازمة.