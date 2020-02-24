ترامب: أمريكا دمرت داعش مئة بالمئة في العراق وسوريا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة حققت النصر على داعش في العراق وسوريا مئة بالمئة.



وقال ترامب في خطاب له من الهند، إن "أمريكا حققت النصر على داعش في العراق وسوريا بنسبة مئة بالمئة".



واضاف ترامب أن "امريكا قدمت الدعم اللازم للعراق وسوريا اثناء حربهم مع داعش".



وكان قد وصل ترامب في زيارة سريعة إلى الهند صباح اليوم الاثنين.