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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 24 شباط 2020 04:26 م

اختفاء ناشطين اثنين بعد خروجهما من ساحة التحرير في بغداد

العراقيون في ساحة التحرير
كشف زملاء الناشطين علاء الشيخ علي وطارق حمود، عن تفاصيل اختفائهما بعد خروجهم من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد.

وذكر ناشطون في تصريحات صحفية، أن "الناشط علاء الشيخ علي، من أهالي محافظة ميسان والمتظاهر طارق حمود، اختفيا بعد خروجهما من ساحة التحرير وذهابهما إلى منطقة الكرادة مساء السبت".

وأضافوا أن "الاتصال بالناشطين انقطع بعد ذلك التوقيت وتم غلق هاتفيهما، ولا يعلم ذووهما وأصدقاؤهما أي معلومات عنهما إلى الآن".

وتكررت في غضون الأيام الأخيرة عمليات خطف واختفاء الناشطين على يد جهات غير معروفة، وأفاد ناشطون ومراكز حقوقية باختفاء الناشطين علاء الشيخ علي وطارق أحمد بعد خروجهما من ساحة التحرير وسط بغداد الليلة قبل الماضية.

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