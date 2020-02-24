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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 24 شباط 2020 04:06 م

الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات على مواقع ميليشيات إرهابية في غزة

طائرة إسرائيلية

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، اليوم الاثنين، غارات على أهداف تابعة لميليشيا "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام، أن رشقات صواريخ أطلقت من غزة باتجاه تجمعات إسرائيلية محاذية للقطاع.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن الأخير أجرى مشاورات أمنية عبر الهاتف مع رؤساء الأجهزة الأمنية.

بدوره قال وزير الأمن الداخلي، جلعاد أردن، بعد إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه تجمعات إسرائيلية محاذية للقطاع: "أعتقد أننا اقتربنا أكثر من أي وقت مضى من اتخاذ قرار بالشروع في عملية عسكرية واسعة في غزة، ليس محبذا اتخاذ مثل هذا القرار قبل أسبوع من الانتخابات، ولكن يجب اعتماده في أسرع وقت ممكن من قبل الكابينت ورئيس الوزراء، لأن الوضع في الجنوب أصبح لا يطاق".

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