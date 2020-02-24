بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 24 شباط 2020
آخر الأخبار
وزارة الصحة تؤكد إصابة وافد إيراني بفيروس كورونا في النجف القبض على 7 متهمين بترويج وتعاطي المخدرات في البصرة نائب بلجنة الصحة البرلمانية يتهم شركات باستغلال الوضع الراهن لرفع أسعار الكمامات مصرف الرافدين: شمول 52 مديرية ودائرة تابعة للداخلية ببطاقات الماستر كارد العراق يغلق الحدود مع الكويت الدهلكي: لن نصوت على مرشح علاوي، لكون الشروط التي يطالب بها المتظاهرون لا تنطبق عليه القانونية النيابية تحذر من دخول البلد في فراغ دستوري تحالف العامري يخفق في الحصول على دعم قوى سنية لحكومة علاوي.. وصالح لم يتدخل باختيار الوزراء قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني يكشف عن اتفاق سياسي مع علاوي نائب: غالبية الكتل السياسية ستحضر جلسة الأربعاء المقبل لتمرير كابينة علاوي
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 24 شباط 2020 03:05 م

وزارة الصحة تؤكد إصابة وافد إيراني بفيروس كورونا في النجف

كورونا

أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، إصابة وافد إيراني بفيروس كورونا في محافظة النجف.

وقالت الوزارة في بيان، إن "نتائج الفحوصات المختبرية التي اجريت اليوم لأحد طلبة العلوم الدينية (ايراني الجنسية) ممن كانوا قد دخلوا للبلاد قبل قرار خلية الازمة الوزارية بإيقاف السفر اظهرت اصابته بفيروس كورونا الجديد، وقد تم الكشف عن الحالة لدى قيام الفرق الصحية بالتحري على الزائرين والطلبة في محلات اقامتهم وتمت احالته للمستشفى المخصص في محافظة النجف".

وأضافت انه "تم ارسال مسحات اخذت منه للفحص المختبري مع وضعه في ردهات العزل وقد اظهرت نتائج التحليل انه حامل للفيروس".

واشارت الى انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات وحسب اللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالة والملامسين راجين التعاون مع الاجراءات ونشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية قدر المستطاع".

أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
منفذ سفوان

العراق يغلق الحدود مع الكويت 24 شباط 2020 01:13 م

602x338_cmsv2_2d073736-1f83-50a7-9d6c-126c73e896aa-4474738

الدهلكي: لن نصوت على مرشح علاوي، لكون الشروط التي يطالب بها المتظاهرون لا تنطبق عليه 24 شباط 2020 01:11 م

079A7000-800x445

القانونية النيابية تحذر من دخول البلد في فراغ دستوري 24 شباط 2020 01:06 م

الديمقراطي-الكردستاني

قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني يكشف عن اتفاق سياسي مع علاوي 24 شباط 2020 01:03 م

w1240-p16x9-RTS2X8BG (layout (comp))

نائب: غالبية الكتل السياسية ستحضر جلسة الأربعاء المقبل لتمرير كابينة علاوي 24 شباط 2020 01:00 م

thumbs_b_c_e3607735f430af38d1faeac2f2af4021 (1)

تحالف الفتـح : عدم التوافق مع الكرد والسنة سيصعب منح الثقة لحكومة علاوي المؤقتة 24 شباط 2020 12:59 م

thumbs_b_c_e37e980212368aec07929dc71d7d9b6e

وفد كردي يزور بغداد غدا لاكمال المباحثات مع القوى السياسية بشان الكابينة الوزارية 24 شباط 2020 12:46 م

580

اجتماع برلماني اليوم للنظر بطلب عقد جلسة استثنائية لتشكيل الحكومة الجديدة 24 شباط 2020 12:40 م

التعليقات