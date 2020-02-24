وزارة الصحة تؤكد إصابة وافد إيراني بفيروس كورونا في النجف

أكدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الاثنين، إصابة وافد إيراني بفيروس كورونا في محافظة النجف.

وقالت الوزارة في بيان، إن "نتائج الفحوصات المختبرية التي اجريت اليوم لأحد طلبة العلوم الدينية (ايراني الجنسية) ممن كانوا قد دخلوا للبلاد قبل قرار خلية الازمة الوزارية بإيقاف السفر اظهرت اصابته بفيروس كورونا الجديد، وقد تم الكشف عن الحالة لدى قيام الفرق الصحية بالتحري على الزائرين والطلبة في محلات اقامتهم وتمت احالته للمستشفى المخصص في محافظة النجف".

وأضافت انه "تم ارسال مسحات اخذت منه للفحص المختبري مع وضعه في ردهات العزل وقد اظهرت نتائج التحليل انه حامل للفيروس".

واشارت الى انه "تم اتخاذ كافة الاجراءات وحسب اللوائح الصحية الدولية للتعامل مع الحالة والملامسين راجين التعاون مع الاجراءات ونشر رسائل التثقيف والتوعية الصحية قدر المستطاع".