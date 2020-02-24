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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 24 شباط 2020 01:40 م

نائب بلجنة الصحة البرلمانية يتهم شركات باستغلال الوضع الراهن لرفع أسعار الكمامات

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نائب بلجنة الصحة البرلمانية يتهم شركات باستغلال الوضع الراهن لرفع أسعار الكمامات


اتهم عضو لجنة الصحة والبيئة البرلمانية عبد عون علاوي، شركات لم يسمها استغلت الظرف الراهن المتعلق بملف فايروس كورونا والإجراءات الوقائية من قبل المواطنين، وذلك لتصريف بضاعتها من الكمامات وزيادة أسعار تلك المواد.

ووصف علاوي خلال تصريح صحفي الواقع الرقابي في العراق بالضعيف، عازياً ذلك الى ما وصفه بالفساد المستشري، داعيا الجهات المعنية الى ضرورة تشديد متابعة أسعار الادوية في الصيدليات بغية عدم استغلال المواطنين.


وحمل الجهات التنفيذية المعنية مسؤولية متابعة ارتفاع أسعار الكمامات في الصيدليات،  مشيرا  الى ان لجنته قد وجهت الجهات التنفيذية بمتابعة الموضوع، موضحا ان دور لجنته رقابي يقتصر على المراقبة وتوجيه توصيات للجهات المسؤولة بالتنفيذ.

وارتفعت أسعار الكمامات بالأسواق نتيجة لشحتها عالميا وكذلك إيقاف كل من تركيا وإيران تصديرها للعراق.
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