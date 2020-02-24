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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 24 شباط 2020 01:14 م

مصرف الرافدين: شمول 52 مديرية ودائرة تابعة للداخلية ببطاقات الماستر كارد

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مصرف الرافدين: شمول 52 مديرية ودائرة تابعة للداخلية ببطاقات الماستر كارد


اعلن مصرف الرافدين ،عن شمول 52 مديرية ودائرة تابعة لوزارة الداخلية ببطاقات الماستر كارد الدولية الصادرة من قبل المصرف .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه" تم توزيع بطاقات الماستر كارد على نحو 52 مديرية ودائرة تابعة لوزارة الداخلية من الذين تم توطين رواتبهم على المصرف، مشيرا الى ان المصرف سيقوم باستكمال عملية التوزيع للوجبات الاخرى خلال هذا الاسبوع ".

واوضح انه "سيتم رفع راتب المنتسب واستلامه شهريًا على بطاقة الماستر في آذار المقبل فضلا عن الاستفادة من الخدمات المصرفية التي يقدمها المصرف عبر بطاقة الماستر من سلف وقروض وخدمات اخرى.
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