العراق يغلق الحدود مع الكويت

أعلنت الإدارة المحلية في ناحية سفوان جنوب غرب البصرة عن إغلاق منفذ سفوان الحدودي مع بشكل كلي أمام حركة المسافرين والتجارة.



وقال مدير الناحية طالب الحصونة، إن إغلاق المنفذ تم مساء أمس وحتى اشعار آخر، مبينا أنه جاء بطلب من الجانب الكويتي دون معرفة الأسباب.



وأضاف أن الإغلاق شمل كذلك منع عبور الكويتيين الذين في العراق الى بلدهم، فيما نفت تسجيل إصابات بكورونا بصفوف هنود او باكستانيين او بعض السواق ممن عبروا المنفذ باتجاه العراق.

