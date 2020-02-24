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الإثنين, 24 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 24 شباط 2020 01:11 م

الدهلكي: لن نصوت على مرشح علاوي، لكون الشروط التي يطالب بها المتظاهرون لا تنطبق عليه

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الدهلكي: لن نصوت على مرشح علاوي، لكون الشروط التي يطالب بها المتظاهرون لا تنطبق عليه


 اكد  نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية رعد الدهلكي ان نواب الاتحاد   لن يصوتوا  على مرشح رئاسة مجلس الوزراء، محمد علاوي، لكون الشروط التي يطالب بها المتظاهرون لا تنطبق عليه.
وقال الدهلكي، ان “علاوي من ذوي الجنسيات المزدوجة كما انه شخصية معروفه بانتمائها السياسي، وعملية ترشيحه لهذا المنصب كانت بموافقة ودعم بعض القوى السياسية، وهذا ما يرفضه المتظاهرون والشعب العراقي”.

واضاف ان “تحالف القوى لن يصوت على ترشيح علاوي، وسنكون مساندين لأية شخصية تنطبق عليها مواصفات الاستقلالية المتمسكة بالهوية العراقية دون غيرها، وينفذ تعهداته وبرنامجه الحكومي وفقا لجدول زمني، وفي مقدمتها عودة النازحين واعادة اعمار البلاد، ويكون قادرا على قيادة المرحلة، ويحافظ على التوافقية العراقية في المشاركة بالقرار“.
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