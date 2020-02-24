بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 24 شباط 2020 01:06 م

القانونية النيابية تحذر من دخول البلد في فراغ دستوري

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القانونية النيابية تحذر من دخول البلد في فراغ دستوري





حذر عضو اللجنة القانونية، النائب شيروان ميرزا، من دخول البلد في فراغ دستوري في حال اخفق رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي من نيل ثقة البرلمان لحكومته.

وقال ميرزا”: ان خلافات الكتل السياسية ما زالت قائمة بين القوى السياسية، لا سيما السنية والكردية وحتى بعض الكتل الشيعية حول تشكيل الكابينة الحكومية. لافتا الى: ان رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي اكد انه سيترك المنصب بعد الثاني من اذار المقبل، ففي حال عدم منح الثقة لحكومة علاوي سيدخل البلد في فراغ دستوري، وفي ازمة كبيرة اكبر من الحالية.


واضاف: ان المرحلة الراهنة تتطلب تنازل الجميع سواء كان من الكتل السياسية او رئيس الوزراء المكلف من اجل مصلحة البلد. مؤكدا: ان علاوي ما زال مصرا على مواقفه، وعدم اعطاء اية مرونة في المناقشات مع الكتل السياسية.
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