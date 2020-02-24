قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني يكشف عن اتفاق سياسي مع علاوي







كشف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، مهدي عبدالكريم، عن اتفاق سياسي مع رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي للتصويت سيحسم في الساعات المقبلة لتمرير الكابينة الوزارية.

وقال عبد الكريم ان" هناك مباحثات جادة بين الوفد الكردي وعلاوي حول مشاركة الاكراد في الحكومة"، مشيرا الى" وجود تفهم الان من قبل المكلف حول المرشحين.



وأضاف" سيتم الاتفاق بين الطرفين حول الشخصيات المرشحة وقبلها من قبل علاوي.





وأشار عبد الكريم انه" الى الان لم يتم التأكد من الوزارات التي تخص الاكراد وسوف يتم التباحث حولها ان كانت المالية والعدل وغيرها"، منوها الى ان" الوصول إلى اتفاق سيتم خلال الساعات القادمة.





وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي دعا رئاسة البرلمان إلى عقد اجتماع يوم غد الاثنين الساعة 11 صباحا.





وذكر مكتب الحلبوسي الاعلامي في بيان، إن الاجتماع يأتي استنادا إلى المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب؛ وذلك للنظر بالطلب المقدم لعقد جلسة استثنائية لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد موعد الجلسة.

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