تحالف الفتـح : عدم التوافق مع الكرد والسنة سيصعب منح الثقة لحكومة علاوي المؤقتة





اكد تحالف الفتـح وجود مرونة من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بشان عقد الجلسة الاستثنائية للتصويت على منح الثقة لتشكيلة الحكومة المؤقتة التي يعتزم رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي تقديمها امام البرلمان.



وقال النائب عن التحالف احمد الكناني في تصريح صحفي" هناك خلافات بين رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه الاول حسن الكعبي بشأن موعد عقد جلسة البرلمان لللتصويت على منح الثقة للحكومة "، مشيرا الى وجود مرونة من قبل الحلبوسي بشان عقد الجلسة الاستثنائية للبرلمان .



واضاف ان " تحالف الفتـح اشترط التصويت على تشكيلة الحكومة المؤقتة ان يكون مرشحو حقائبها الوزارية من المستقلين "، مبينا ان " عدم التوافق مع الكرد والسنة على تشكيل الحكومة سيصعب تمريرها امام البرلمان ".





واعتبر ان " التوازن في تشكيل الحكومة امر ضروري مع الابتعاد عن المحسوبية في اختيار الوزراء الجدد.