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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الإثنين، 24 شباط 2020 12:40 م

اجتماع برلماني اليوم للنظر بطلب عقد جلسة استثنائية لتشكيل الحكومة الجديدة

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اجتماع برلماني اليوم للنظر بطلب عقد جلسة استثنائية لتشكيل الحكومة الجديدة



 يعقد اليوم اجتماع برلماني دعا اليه  رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، للنظر بطلب عقد جلسة استثنائية لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد موعد الجلسة.
وقال مكتب الحلبوسي  في بيان  ان رئيس البرلمان "دعا رئاسة المجلس إلى عقد اجتماع  اليوم  استنادا إلى المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأضاف المكتب، أن الاجتماع يأتي "للنظر بالطلب المقدم لعقد جلسة استثنائية لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد موعد الجلسة.
 
وكان رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي دعا، الأربعاء الماضي، مجلس النواب إلى عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة  اليوم  الاثنين.
من جانبه أعلن النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، تحديد الأربعاء المقبل موعداً لعقد جلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على الحكومة.
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