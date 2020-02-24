إصابة 3 حالات بفايروس كورونا في الكويت من العائدين من مدينة قم ومشهد

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن إصابة 3 أشخاص بفيروس كورونا من العائدين من مشهد الإيرانية.

وأوضحت الوزارة أن الحالة الأولى لكويتي والثانية لمواطن سعودي والحالة الثالثة لشخص من غير محددي الجنسية.

وأضافت، أن الحالات الثلاث، وهي الأولى في الكويت، كانوا بين 700 شخص تم إجلاؤهم من مدينة مشهد في شمال شرق إيران الأسبوع الماضي.

وأضافت أنّ الفحوصات الأولية "كشفت أن الحالات الثلاث تحمل نتائج مؤكدة".

وقالت الوزراة في بيان صحفي، إن "المواطن الكويتي يبلغ من العمر 53 عاما أما السعودي يبلغ من العمر 61 عاما، وإن الحالة الصحية للمصابين إلى الآن طبيعية ولم تظهر عليهما أي أعراض للمرض، أما الحالة الثالثة فهي لشخص من غير محددي الجنسية ويبلغ من العمر 21 عاما وهناك بوادر أولية ظهرت بأعراض المرض وإن جميع الحالات الثلاث تحت الملاحظة المستمرة من قبل الهيئة الطبية".

وأضافت إن " تم القيام بمسوحات للكشف عن الفيروس باستخدام الكواشف الفيروسية المعتمدة للكشف عن فيروس كورونا COVID19".

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية أعلنت قبل يومين وقف جميع الرحلات المغادرة والقادمة من إيران بناء على تعليمات وزارة الصحة الكويتية وذلك بعد ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في مدينة قم الإيرانية، وفق ما نقلته وكالة الأنباء "كونا".