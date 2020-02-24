الفرات يشهد منسوبا غير مسبوق منذ اكثر من 30 عاما



اعلنت الموارد المائية في قضاء الفلوجة بمحافظة الانبار ، عن وصول تدفق المياه في نهر الفرات الى مستويات لم يشهدها العراق منذ اكثر من 30 عاماً، مستبعدة حدوث موجة فيضانات بالمحافظة.



وقال مدير موارد الفلوجة رائد مظهر المحمدي في تصريح صحفي :" ان جميع السدود في الفلوجة تعمل بشكل جيد ، والطاقة التصريفية لسدة الفلوجة تبلغ 3600 متر مكعب في الثانية " ، مشيرا الى :" ان نهر الفرات تعبر خلاله كميات من المياه بلغت 4500 متر مكعب في الثانية ، وهذا الرقم لم يحدث منذ العام 1988 ".



واضاف :" ان وزارة الموارد المائية ، بالتنسيق مع بقية الدوائر المعنية ، شرعت حال انتهاء حقبة داعش بعمليات صيانة للسدود وكري الانهر نتيجة الترسبات والنفايات التي قامت عصابات داعش الاجرامية بالقائها في نهر الفرات ابان سيطرتها على المدينة ، الامر الذي ادى الى انسداد بعض القنوات المائية ".



واكد المحمدي :" ان نهر الفرات والسدود قادرة على تصريف موجات المياه الناجمة عن الامطار المتوقعة " ، مستبعدا وقوع فيضانات او غرق للاحياء السكنية والمناطق الزراعية .