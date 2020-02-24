العتبة الحسينية تفتتح اكبر مصنع للادوية في العراق .. خلال اشهر





اعلنت العتبة الحسينية في كربلاء ، عن افتتاح اكبر مصنع للادوية في العراق ، خلال شهر آب / اغسطس المقبل .



وقال مدير المشروع حيدر البهادلي في تصريح صحفي: " ان الاعمال مستمرة في مشروع مصنع الادوية بوتيرة متصاعدة وبجهود مكثفة "، مبينا :" ان الهدف من المشروع هو توفير الادوية المجازة والمفحوصة باحدث التقنيات للمواطنين، والتقليل من رحلات العناء خارج العراق للبحث عن العلاج ".



واوضح البهادلي :" ان نسبة الانجاز في بناء الهيكل الخارجي للمشروع بلغت 90 بالمئة، اما التفاصيل التي تخص علم المعامل، وتكنولوجيا صناعة الدواء التي تشمل تكنولوجيا الكهرباء والارضية والتبريد، فسيشرع بتنفيذها خلال الفترة المقبلة".



واضاف :" ان الموعد المحدد لافتتاح المصنع في شهر آب المقبل " ، مبينا :" ان المصنع من منشأ ( ايطالي- الماني- هندي) وخاضع للمعايير العالمية لصناعة الادوية (G.M.p)، ويعد الاكبر في العراق بعد اكتمال مراحله الخمس، لما سيتضمنه من خطوط انتاجية ، اهمها خط انتاج (Ampoule and Vial) التي ستصنع لاول مرة داخل العراق".