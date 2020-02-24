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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 24 شباط 2020 11:00 ص

المالية النيابية : المشاريع الوهمية اهدرت اكثر من 200 مليار دولار خلال عشر سنوات

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اعلنت  اللجنة المالية النيابية :" ان العراق خسر اكثر من 200 مليار دولار بسبب المشاريع الوهمية للفترة ما بين عامي 2003 و2013 ".

وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريح صحفي :" ان الوزارات منذ عام 2003  اصبحت عبارة عن مغانم لاحزاب سياسية ومكاسب لشخصيات متنفذة ".

واضاف كوجر :" ان  222 مليار دولار اهدرت على مشاريع وهمية، بسبب المحاصصة والفساد والصراع على المغانم والكراسي  "، مؤكدا :" ان الجهات الرقابية عاجزة عن تقديم شخص واحد الى القضاء نتيجة الضغوط السياسية والمصالح المشتركة التي تحول دون الكشف عن تلك الملفات".

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