المالية النيابية : المشاريع الوهمية اهدرت اكثر من 200 مليار دولار خلال عشر سنوات



اعلنت اللجنة المالية النيابية :" ان العراق خسر اكثر من 200 مليار دولار بسبب المشاريع الوهمية للفترة ما بين عامي 2003 و2013 ".



وقال عضو اللجنة جمال كوجر، في تصريح صحفي :" ان الوزارات منذ عام 2003 اصبحت عبارة عن مغانم لاحزاب سياسية ومكاسب لشخصيات متنفذة ".



واضاف كوجر :" ان 222 مليار دولار اهدرت على مشاريع وهمية، بسبب المحاصصة والفساد والصراع على المغانم والكراسي "، مؤكدا :" ان الجهات الرقابية عاجزة عن تقديم شخص واحد الى القضاء نتيجة الضغوط السياسية والمصالح المشتركة التي تحول دون الكشف عن تلك الملفات".