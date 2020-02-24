النفط تكشف حجم المخزون والاحتياطي النفطي في العراق



كشفت وزارة النفط عن حجم المخزون النفطي في العراق ، مبينة انه يتجاوز 500 مليار برميل، بينما الاحتياطي المثبت هو اكثر من 153 مليار برميل.



وقال عاصم جهاد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط في تصريح صحفي :" ان العراق لم يستثمر الا الشيء القليل من الكميات التي يمتلكها، وان الوزارة وضعت خططاً طموحا للاستثمار الامثل للثروة النفطية والغازية ".



واضاف جهاد :" ان الوزارة اهتمت بتأسيس عدد من الفرق الزلزالية، وتم اشراكها في دورات داخلية وخارجية. وان هذه الفرق تعمل حالياً باحدث التقنيات في هذا المجال ".



واوضح :" ان الفرق تقوم باجراء المسوحات للاراضي، التي يتوقع انها تضم تراكيب هيدروكاربونية" ، مشيراً الى :" ان عمل شركة الاستكشافات النفطية هو تشخيص وتحديد الرقع الاستكشافية وتثبيت المكتشف لتجري بعد ذلك احالته الى شركات استخراجية متخصصة بتطوير هذه الرقع لحقول منتجة سواء كانت نفطية اوغازية ".



وتابع:" ان شركة الاستكشافات النفطية حققت تطوراً كبيراً وحصلت على شهادة الايزو الدولية، وانها في عام 2019 نفذت 10 برامج مسح زلزالي ".