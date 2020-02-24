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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 24 شباط 2020 10:52 ص

النفط تكشف حجم المخزون والاحتياطي النفطي في العراق

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كشفت وزارة النفط عن حجم المخزون النفطي في العراق ، مبينة انه يتجاوز  500 مليار برميل، بينما الاحتياطي المثبت هو اكثر من 153 مليار برميل.

وقال عاصم جهاد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط  في تصريح صحفي :" ان العراق لم يستثمر الا الشيء القليل من الكميات التي يمتلكها، وان الوزارة وضعت خططاً طموحا للاستثمار الامثل للثروة النفطية والغازية ".

واضاف جهاد :" ان الوزارة اهتمت بتأسيس عدد من الفرق الزلزالية، وتم اشراكها في دورات داخلية وخارجية. وان هذه الفرق تعمل حالياً باحدث التقنيات في هذا المجال ".

واوضح :" ان الفرق تقوم باجراء المسوحات للاراضي، التي يتوقع انها تضم تراكيب هيدروكاربونية" ، مشيراً الى :" ان عمل شركة الاستكشافات النفطية هو تشخيص وتحديد الرقع الاستكشافية وتثبيت المكتشف لتجري بعد ذلك  احالته الى شركات استخراجية متخصصة بتطوير هذه الرقع لحقول منتجة سواء كانت نفطية اوغازية ".

وتابع:" ان  شركة الاستكشافات النفطية حققت تطوراً كبيراً وحصلت على شهادة الايزو الدولية، وانها في عام 2019 نفذت 10 برامج مسح زلزالي ".

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