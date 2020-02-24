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الإثنين, 24 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 24 شباط 2020 10:51 ص

الفتلاوي : رئيس الوزراء المكلف اعد ثلاث كابينات وزارية !

فاضل الفتلاوي


اكد النائب عن تحالف البناء فاضل الفتلاوي :" ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وضع ثلاث كابينات وزارية لحكومته ".

وقال الفتلاوي في تصريح  صحفي :" ان  علاوي وضع ثلاث كابينات وزارية سيقدم واحدة منها لمجلس النواب يوم الأربعاء المقبل”، مبينا :"  ان سبب وضع  علاوي  ثلاث كابينات وزارية هو تخوفه من عدم تمرير البرلمان كابينة معينة ".

واضاف :" ان علاوي وضع امام كل وزارة ثلاثة مرشحين مستقلين للخلاص من عدم قناعة مجلس النواب بشخص معين"، مشيرا الى :" ان علاوي سيصل الى مجلس النواب الاربعاء المقبل ، وهو يحمل ثلاثة ( ظروف ) في كل منها  اسماء مختلفة".

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