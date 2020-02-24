الفتلاوي : رئيس الوزراء المكلف اعد ثلاث كابينات وزارية !



اكد النائب عن تحالف البناء فاضل الفتلاوي :" ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وضع ثلاث كابينات وزارية لحكومته ".



وقال الفتلاوي في تصريح صحفي :" ان علاوي وضع ثلاث كابينات وزارية سيقدم واحدة منها لمجلس النواب يوم الأربعاء المقبل”، مبينا :" ان سبب وضع علاوي ثلاث كابينات وزارية هو تخوفه من عدم تمرير البرلمان كابينة معينة ".



واضاف :" ان علاوي وضع امام كل وزارة ثلاثة مرشحين مستقلين للخلاص من عدم قناعة مجلس النواب بشخص معين"، مشيرا الى :" ان علاوي سيصل الى مجلس النواب الاربعاء المقبل ، وهو يحمل ثلاثة ( ظروف ) في كل منها اسماء مختلفة".