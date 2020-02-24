حزب بارزاني يتحدث عن "مرونة" ابداها محمد علاوي مع الاكراد والسنة



كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني عن ابداء رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي "مرونة" مع الاكراد والسنة ، بشأن المشاركة في الحكومة .



وقال عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني عماد باجلان في تصريح صحفي :" ان محمد علاوي ابدى مرونة مع الاكراد والسنة خلال الساعات الماضية، على عكس مواقفه السابقة ".



واضاف باجلان :" ان الساعات الماضية شهدت تقاربا بين الاكراد وعلاوي بعدما كنا متجهين لمقاطعة جلسة منح الثقة ".



ولم يوضح باجلان طبيعة تلك المرونة او الوعود التي قدمها علاوي ، لكنه بين :" ان الوفد الكردي المفاوض عاد الى اقليم كردستان لاطلاع الاحزاب الكردية على نتائج مفاوضاته ، ثم سيعود الى بغداد ".