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الإثنين, 24 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
متابعات الإثنين، 24 شباط 2020 10:01 ص

"كورونا" يحاصر إيران.. وتعطيل المدارس والجامعات

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اعتمدت الدول المجاورة لإيران، إجراءات حازمة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد عبر أراضيها، وذلك بإغلاق الحدود مع البلد الذي سجل أكبر عدد وفيات بالفيروس، خارج الصين.

وأعلنت أفغانستان وباكستان وتركيا والعراق والكويت، غلق المعابر الحدودية مع إيران، ووقف الرحلات الجوية، في محاولة لمنع تسلل الفيروس الخطير إلى أراضيها.

وأصبحت إيران البلد الذي سجل أكبر عدد من الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد، خارج الصين، بعد وفاة 8 مصابين.

وقال رئيس مجلس بلدية طهران، محسن هاشمي: "في الوقت الحالي، ليس مطروحاً موضوع الحجر الصحي في طهران، لكن يجب الاستفسار عن ذلك من قبل وزارة الصحة".

وأضاف، "إذا زاد عدد المصابين بفيروس كورونا، فسنقوم بذلك "تطبيق الحجر الصحي""، وفق ما ذكرت وكالة فارس الإيرانية.

ويعني فرض حجر صحي على مدينة طهران، عزلها عن محيطها لاحتواء انتشار الفيروس، أسوة بما حدث في مدينة ووهان الصينية معقل انتشار كورونا.

ولتجنب انتقال الفيروس، أعلنت تركيا، الأحد، إغلاق حدودها البرية "مؤقتا" مع إيران، وتعليق الرحلات البرية والجوية إلى هناك.

وفي إيران، أعلنت السلطات الصحية، أمس الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بسبب «كوفيد 19» إلى ثماني حالات.

وقال رئيس المركز الإعلامي بوزارة الصحة كيانوش جهانبور القول: إن عدد الإصابات المؤكدة في إيران ارتفع إلى 43 شخصاً، توفي 8 أشخاص منهم بسبب الفيروس.

وأضاف من بين الحالات التي تم فحصها خلال 24 ساعة تم تشخيص 15 إصابة جديدة، من بينها 7 إصابات في مدينة قم، و4 في طهران، وحالتان في محافظة جيلان، وحالة واحدة في المحافظة المركزية، وأخرى في تنكابن، ومن بين الإصابات الجديدة توفي ثلاثة أشخاص.

وكانت السلطات الصحية الإيرانية أعلنت في وقت سابق، أمس الأحد، تعطيل المدارس والجامعات في العاصمة طهران، و132 محافظة اخرى، للوقاية من تفشي كورونا .

إلى جانب ذلك، أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، أمس، عن إغلاق المعابر الحدودية مع إيران مؤقتاً بسبب تفشي فيروس «كورونا».

كما أعلنت السلطات الباكستانية عن إغلاق المعابر الحدودية مع إيران.

وأعلنت أرمينيا وقف الرحلات الجوية مع إيران وإغلاق الحدود.

كما أعلن مجلس الأمن القومي الأفغاني وقف الرحلات الجوية إلى طهران.

وقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي: إن بلاده مددت أجل حظر دخول الأجانب القادمين من إيران. وكانت بغداد حظرت دخول جميع الأجانب من إيران يوم الخميس ولمدة ثلاثة أيام. وقال عبد المهدي مساء السبت: إن الحظر سيمدد. ولم يحدد موعداً لانتهاء العمل به.

أما الكويت، فقد علقت الخطوط الجوية الكويتية كل الرحلات لإيران بدءاً من الخميس الماضي.

وأعلنت الخطوط عبر حسابها الرسمي على تويتر، أنها "بدأت وستستكمل، السبت، تشغيل عدد من الرحلات الخاصة لإجلاء ما يزيد عن 700 مسافر من مدينة مشهد الإيرانية، بعد توقف الرحلات المنتظمة إلى ومن مدن إيران".

كما أصدرت مؤسسة الموانئ الكويتية قراراً بمنع دخول كافة السفن القادمة "بكل أنواعها" من إيران إلى الكويت "حتى إشعار آخر".

وقالت السعودية، الجمعة، إنها أوقفت أيضاً سفر المواطنين والوافدين إلى إيران.

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