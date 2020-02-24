اعتقال متهم بعملية سطو وسرقة منزل

أعلنت وزارة الداخلية، الأحد، عن اعتقال متهم بعملية سطو وسرقة لمنزل بعد ضرب صاحب الدار بآلة حادة جنوبي غرب بغداد.

وقالت الوزارة في بيان، إن "مفارز مكتب البياع في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية، تمكنت من إلقاء القبض على متهم بعد مرور ساعتين من ارتكابه جريمة السطو على أحد الدور السكنية جنوب غربي العاصمة بغداد".



و أضافت الوزارة، أن "بعد التحقيق معه اعترف بالسطو على دار سكني وضرب صاحبة الدار باله حادة على راسها مما افقدها الوعي وسرقة مبلغ من المال قدره (تسعة واربعون الف دولار امريكي ) وقذ ضبطت الاموال المسروقة بدلالة المتهم وعرضت اوراقه التحقيقية على القاضي المختص فقرر توقيفه وفق احكام المادة (٤٤٢ ق.ع)".





