التعليم تبحث مع بعثة الأمم المتحدة آفاق تطوير الجامعات

بحثت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع بعثة الأمم المتحدة (اليونامي) في العراق تطوير آفاق التعاون المشترك بين الجانبين بما يعزز من مكانة الجامعات العراقية بين نظيراتها في دول المنطقة والعالم.



وأكد المدير العام لدائرة الدراسات والتخطيط والمتابعة الدكتور ايهاب ناجي عباس، خلال لقائه ممثلة بعثة الأمم المتحدة في العراق سوزان كوليس، استعداد وزارة التعليم العالي تنفيذ برامج مشتركة مع البعثة من أجل الارتقاء بقطاع التعليم وحقوق الإنسان وتعزيز آليات هذه الثقافة بين أوساط الطلبة من خلال تنفيذ الندوات والفعاليات والبرامج المشتركة.



وأضاف المدير العام ان الوزارة تبذل جهودا حثيثة لضمان حصول الطلبة على حق التعليم وتوفير البيئة الأكاديمية المناسبة لتلقي العلم ومساعدتهم في العودة الى مقاعد الدراسة.



من جانبها أكدت ممثلة بعثة الأمم المتحدة في العراق سوزان كواليس، أهمية مراعاة المؤسسات الحكومية العراقية ووزارة التعليم العالي الظروف الإنسانية الخاصة بالطلبة لاسيما في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر فيها جامعات بعض المحافظات.