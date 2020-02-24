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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 24 شباط 2020 12:35 ص

علاوي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

اكد رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي ووزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو، على ضرورة التنسيق والعمل المشترك.

 

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إن "رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي تلقى، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو"، مبينا ان "بومبيو قدم التهنئة بمناسبة التكليف بمنصب رئاسة الوزراء، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة".

واضاف ان "علاوي شكر وزير الخارجية على الاتصال"، مشيرا الى انه "جرى خلال المكالمة استعراض آخر المستجدات السياسية على الصعيدين الإقليمي والدولي".

وتابع انه "تم التأكيد على ضرورة التنسيق والعمل المشترك، ودعم الولايات المتحدة الامريكية للعراق في مختلف المجالات بما يحفظ سيادة العراق وتحقيق الازدهار الاقتصادي وتفعيل أطر التعاون بين البلدين".






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