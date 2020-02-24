بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 24 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الإثنين، 24 شباط 2020 12:31 ص

الجيش الليبي يعلن شروط وقف إطلاق النار

متحدث الجيش الليبي
أعلن المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، شروط ليبيا لوقف إطلاق النار.


وقال المسماري في مؤتمر صحفي إن حل المليشيات وترحيل المرتزقة وإجلاء القوات التركية شروط أساسية لوقف إطلاق النار.


وأضاف أن هناك ثوابت وطنية لا يمكن التنازل عنها للعودة إلى حوار 5+5 بـ جينيف.


وتابع: "هناك تنظيمات متطرفة في ليبيا تحاول فرض سيطرتها للانطلاق إلى دول الجوار. القوات المسلحة تحارب التنظيمات الإرهابية والميليشيات الإجرامية".


وأوضح أن من بين شروط الجيش الليبي سحب المرتزقة السوريين بإشراف الأمم المتحدة وتفكيك الميليشيات، وأن القيادة العامة للجيش الليبي ترفض أي تدخل أجنبي أو إنشاء أي قواعد عسكرية أجنبية.
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