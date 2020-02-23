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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 23 شباط 2020 11:41 م

قوات الأمن تعلن عن إصابة 7 أشخاص

الأمن
قالت مصادر أمنية وطبية لـ"رويترز"، إن قوات الأمن، قتلت شخصا وأصابت 7، اليوم الأحد، عندما فتحت النار على محتجين في بغداد.
ويواجه العراق أزمة داخلية غير عادية حيث قُتل نحو 500 شخص أول أكتوبر.
ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة الحاكمة التي يرونها فاسدة وإنهاء التدخل الأجنبي فى البلاد لا سيما من إيران والولايات المتحدة.
كان زعيم التيار الصدرى في العراق، مقتدى الصدر ، هدد بتنظيم احتاجاجات أمام مجلس النواب إذا لم يتم التصويت لصالح حكومة رئيس الوزراء
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