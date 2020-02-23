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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 23 شباط 2020 10:51 م

وزارة النقل تسجل هزة أرضية ثانية بمقاطعة أذربيجان

هزة أرضية

أعلنت وزارة النقل، الأحد، عن تسجيل المراصد الزلزالية هزة أرضية ثانية بمقاطعة أذربيجان تبعد 145 كم عن الحدود العراقية الإيرانية، مشيرة إلى أن المواطنين في بعض مدن إقليم كردستان شعروا بالهزة.
وقال الوزارة في بيان، إن "مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية (احدى تشكيلات وزارة النقل ) سجلت الأحد الموافق 23/2/2020 حدوث هزة ارضية ثانية في تمام الساعة7:00:31 بالتوقيت المحلي بمقاطعة أذربيجان غرب الحدود الإيرانية التركية وتبعد 145كم عن الحدود العراقية الإيرانية".

وبينت، "بلغت قوتها (6) درجة على مقياس رختر، وقد شعر بها المواطنيين في بعض مدن إقليم كردستان العراق شعور واضح"، مشيرة الى أنه "لم ترد أنباء عن حصول أضرار تذكر وسنوافيكم بتقارير جديدة في حال حصول أية مستجدات أخرى".

ودعت المواطنين الى، "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة و الالتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة الانواء الجوية والرصد الزلزالي إحدى تشكيلات وزارة النقل".

وأكدت منظمة الطوارئ الإيرانية، إصابة 75 شخصا وإلحاق أضرار بالغة بـ25 قرية جراء الزلزال الذي ضرب شمال غرب إيران

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