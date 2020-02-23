بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الإثنين, 24 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 23 شباط 2020 10:09 م

منع دخول الإيرانيين والأجانب عبر الحدود البرية المشتركة للبلاد

معبر باشماخ الحدودي
قررت الحكومة منع دخول الإيرانيين والأجانب عبر الحدود البرية المشتركة لمدة أسبوعين.
وأشارت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، إلى ارتفاع عدد حالات الوفيات بسبب الإصابة بـ«كورونا» في إيران إلى 24 حالة وفاة، فيما تم تسجيل نحو 43 إصابة.
ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الصين بسبب «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكتر من 2445 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس حول العالم أكثر من 78 ألف إصابة.
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