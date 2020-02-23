وزارة الدفاع تكشف نتائج المرحلة الأولى من عملية "ابطال العراق"

أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع العراقية العميد يحيى رسول، نتائج المرحلة الأولى من عمليات أبطال العراق التي انطلقت من خمسة محاور بمحافظة الأنبار والحدود السورية-العراقية.

وقال رسول في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية، إن "المرحلة الأولى من عمليات أبطال العراق التي انطلقت من خمسة محاور حققت النتائج المرسومة بمنع تسلل الإرهابيين ومطاردة خلايا "تنظيم داعش الارهابي".