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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 23 شباط 2020 09:33 م

تنظيم القاعدة يعلن مقتل زعيمه في جزيرة العرب

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أفاد موقع "سايت" الذي يرصد أخبار الجماعات المتشددة، الأحد، بتأكيد تنظيم القاعدة مقتل زعيمه في جزيرة العرب قاسم الريمي.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن رسميا في وقت سابق من فبراير، مقتل قاسم الريمي "أمير تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية".

وأكد ترامب، أن بلاده قضت على الريمي، وأنها ستواصل الإطاحة بالإرهابيين الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بها.

وذكر ترامب أن الريمي انضم إلى تنظيم "القاعدة" في تسعينيات القرن الماضي، وعمل لصالح أسامة بن لادن في أفغانستان.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن تنظيم "القاعدة" تحت قيادة الريمي "ارتكب في جزيرة العرب أعمال عنف غير معقولة ضد المدنيين في اليمن، وسعى إلى شن العديد من الهجمات ضد الولايات المتحدة وقواتها".

و وصف ترامب مقتل الريمي بأنه "يزيد من تدهور تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وحركة القاعدة العالمية، ويقربنا من القضاء على التهديدات التي تشكلها هذه الجماعات على أمننا القومي".

يذكر أن "القاعدة في جزيرة العرب" قد ظهر عندما توحد فرعا التنظيم في كل من السعودية واليمن عام 2009
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أخر تعديل: الأحد، 23 شباط 2020 11:35 م
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