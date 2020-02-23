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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 23 شباط 2020 09:13 م

بارزاني يبحث مع ممثل الأمم المتحدة تشكيل الحكومة الجديدة

مسعود بارزاني
ناقش رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي مسعود بارزاني، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق هنيس بلاسخارت، آخر الخطوات لتشكيل الحكومة الجديدة في العراق.

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا " اليوم ، الأحد ، أن الجانبين بحثا الأوضاع السياسية في العراق وآخر الخطوات لتشكيل الحكومة الجديدة في العراق والتهديدات و التحديدات التي تواجه العملية السياسية في العراق.
وعبر الجانبان عن قلقهما من تعميق الأزمة السياسية العراقية، وتبادلا الآراء خلال الاجتماع حول الاحتمالات والحلول لاجتياز الأزمة السياسية وتعديل مسار العملية السياسية العراقية، و شددا على دور الأمم المتحدة لمساعدة العملية السياسية في العراق.
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