بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 23 شباط 2020
آخر الأخبار
الملايين تقول الكلمة الفصل : المطلوب اقتلاع النظام السياسي من جذوره .. وليس الحكومة العراق بصدد منع دخول العمالة الاجنبية على خلفية تفشي فايروس كورونا مستشار مالي : حكومة العبادي اقترضت 13 مليار دولار ماهي الوزارة التي سيستحدثها علاوي لارضاء الاكراد ؟ القبض على اثنتين من المتاجرات بالمخدرات جنوبي بغداد تصديق اعترافات متهمين بسرقة رواتب المتقاعدين من صاحب مكتب صيرفة في البصرة النزاهة تضبط مسؤولاً بگمرك زرباطية لهدره أكثر من ملياري دينار سلام الشمري : التصويت على الكابينة الوزارية ..بيان وطنية ممثلي الشعب الحداد: المفاوضات مستمرة مع علاوي ولمسنا منه مرونة أكبر الحلبوسي يدعو لاجتماع غدا لتحديد جلسة منح الثقة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 23 شباط 2020 08:30 م

كتلة صادقون تؤكد عدم المشاركة في حكومة علاوي

علاوى
نفى النائب عن كتلة صادقون نعيم العبودي، الأحد، ماتحدث به خبير أمني عن وجود خلافات بين مكونات تحالف الفتح، فيما أكد عدم المشاركة في حكومة علاوي مع منحها الثقة.

وكتب العبودي في رد له على ماغرد به الخبير الامني هشام الهاشمي قائلا: هذه معلومات غير دقيقة، ما زال الفتح موقفه موحد برئاسة العامري، والمبادئ التي اتفقنا عليها في داخل الفتح الجميع ملتزم بها، وأهمها عدم المشاركة في الحكومة، والاستعداد للانتخابات المبكرة.

وكان الهاشمي قد غرد على موقع تويتر قائلا: إن ازمة منح الثقة لكابينة محمد علاوي أظهرت المصالح الحزبية الداخلية؛ حيث يؤثر تعارض المصالح وعدم توافق الأهداف بين الأطراف على حجم الثقة بقيادة الفتح في إدارة مصالح كل الأطراف بعدالة، حيث شعر كل من سند وصادقون وإرادة بإهمال مصالحهم عندما اعط العامري أصواتهم بعيدا عن التشاور.
أخبار متعلقة
إقرأ ايضا
احمد الاسدي

الأسدي: من أولويات موازنة 2020 إعادة المفسوخة عقودهم 23 شباط 2020 07:52 م

الصحة-768x480

الصحة: خلو البلاد من أي إصابات بفيروس كورونا 23 شباط 2020 07:05 م

مظهر محمد صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء

مستشار مالي : حكومة العبادي اقترضت 13 مليار دولار 23 شباط 2020 06:50 م

شيروان ميرزا

ماهي الوزارة التي سيستحدثها علاوي لارضاء الاكراد ؟ 23 شباط 2020 06:46 م

النزاهة

النزاهة تضبط مسؤولاً بگمرك زرباطية لهدره أكثر من ملياري دينار 23 شباط 2020 06:31 م

سلام الشمري

سلام الشمري : التصويت على الكابينة الوزارية ..بيان وطنية ممثلي الشعب 23 شباط 2020 06:28 م

بشير الحداد

الحداد: المفاوضات مستمرة مع علاوي ولمسنا منه مرونة أكبر 23 شباط 2020 06:24 م

1555675087_رئيس-مجلس-النواب-محمد-الحلبوسي

الحلبوسي يدعو لاجتماع غدا لتحديد جلسة منح الثقة 23 شباط 2020 06:15 م

التعليقات