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الأحد, 23 شباط 2020
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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
الأحد، 23 شباط 2020 08:25 م

الشمري يبحث مع السفير الأمريكي كيفية القضاء على داعش الإرهابي

نجاح الشمري
بحث وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري اليوم الأحد مع السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر سبل التعاون المشترك للقضاء على عصابات داعش الإرهابية.
وذكر بيان للوزارة أن "وزير الدفاع استقبل في مكتبه السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر وقائد قوات التحالف في العراق وسورية والوفد المرافق له".
وأضاف أن "اللقاء بحث سبل التعاون المشترك للقضاء على عصابات داعش الإرهابية".
أخر تعديل: الأحد، 23 شباط 2020 08:26 م
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