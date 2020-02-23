بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News

الأحد, 23 شباط 2020
آخر الأخبار
الملايين تقول الكلمة الفصل : المطلوب اقتلاع النظام السياسي من جذوره .. وليس الحكومة العراق بصدد منع دخول العمالة الاجنبية على خلفية تفشي فايروس كورونا مستشار مالي : حكومة العبادي اقترضت 13 مليار دولار ماهي الوزارة التي سيستحدثها علاوي لارضاء الاكراد ؟ القبض على اثنتين من المتاجرات بالمخدرات جنوبي بغداد تصديق اعترافات متهمين بسرقة رواتب المتقاعدين من صاحب مكتب صيرفة في البصرة النزاهة تضبط مسؤولاً بگمرك زرباطية لهدره أكثر من ملياري دينار سلام الشمري : التصويت على الكابينة الوزارية ..بيان وطنية ممثلي الشعب الحداد: المفاوضات مستمرة مع علاوي ولمسنا منه مرونة أكبر الحلبوسي يدعو لاجتماع غدا لتحديد جلسة منح الثقة
English
بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 23 شباط 2020 08:01 م

الحكومة: تحرير البلاد من داعش الإرهابي كلف 13 مليار دولار

تنظيم داعش الإرهابي
أعلن مستشار رئيس الحكومة العراقية،للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الأحد، أن عمليات التحرير من داعش كلفت العراق حوالي 13 مليار دولار.
وقال صالح في تصريح، اليوم الأحد، أن الدين الخارجي للعراق يبلغ حاليا 37 مليار دولار ويتضمن أيضا ديون نادي باريس.
وأضاف، إن الحرب ضد داعش وتحرير المدن العراقية من قبضة عناصره الارهابية، جعلت العراق يقترض 13 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدول الأوروبية.
وأشار الى أن هذه الديون الخارجية حصلت في حكومة حيدر العبادي السابقة عندما وقعت العديد من المدن تحت سيطرة الارهاب مطلع 2014.
أخبار متعلقة
أخر تعديل: الأحد، 23 شباط 2020 08:32 م
إقرأ ايضا
منفذ الشيب

إيران تعلن عن استئناف تصدير السلع عبر منفذ الشيب الحدودي 23 شباط 2020 07:14 م

منتخب شباب العراق

منتخب الشباب يفوز على موريتانيا بالبطولة العربية 23 شباط 2020 06:54 م

كورونا-العراق

فحص للإيرانيين و الصينين المتواجدين فى البلاد والحد من تحركاتهم 23 شباط 2020 06:36 م

كورونا

فحص للإيرانيين و الصينين المتواجدين فى البلاد والحد من تحركاتهم 23 شباط 2020 06:36 م

كورونا

فحص للإيرانيين و الصينين المتواجدين فى البلاد والحد من تحركاتهم 23 شباط 2020 06:35 م

الخطوط الجوية العراقية

مضيفو الخطوط الجوية العراقية: مستمرون في الاحتجاجات 23 شباط 2020 04:21 م

مدينة الطب

مدينة الطب: افتتاح مركز تشخيص الأمراض السرطانية منتصف 2020 23 شباط 2020 02:47 م

9d547cef-1d78-4c4f-beb0-e6e5e74fbc0c_16x9_1200x676

محافظ بابل يعفي مدير مديرية الزراعة في المحافظة 23 شباط 2020 02:21 م

التعليقات