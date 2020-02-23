الحكومة: تحرير البلاد من داعش الإرهابي كلف 13 مليار دولار

أعلن مستشار رئيس الحكومة العراقية،للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الأحد، أن عمليات التحرير من داعش كلفت العراق حوالي 13 مليار دولار.

وقال صالح في تصريح، اليوم الأحد، أن الدين الخارجي للعراق يبلغ حاليا 37 مليار دولار ويتضمن أيضا ديون نادي باريس.

وأضاف، إن الحرب ضد داعش وتحرير المدن العراقية من قبضة عناصره الارهابية، جعلت العراق يقترض 13 مليار دولار من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدول الأوروبية.

وأشار الى أن هذه الديون الخارجية حصلت في حكومة حيدر العبادي السابقة عندما وقعت العديد من المدن تحت سيطرة الارهاب مطلع 2014.

