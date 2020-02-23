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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 23 شباط 2020 07:14 م

إيران تعلن عن استئناف تصدير السلع عبر منفذ الشيب الحدودي

منفذ الشيب
أعلن مدير المحطة التجارية بمنطقة “جذابة” الإيرانية الحدودية علي فرهودي، الأحد، استئناف تصدير السلع غير النفطية للعراق عبر منفذ الشيب الحدودي.

ونقلت وكالة “فارس” عن فرهودي قوله، إن” حرس الحدود العراقي اغلق الجمعة الماضية، وفي خطوة وقائية من فيروس كورونا معبر الشيب”، مؤكداً أن “صادرات الايرانية بدأت بالتدفق مجددا اليوم، بحسب البرنامج والتنسيق مع التجار العراقيين في سوق جذابة الحدودي”.

وأشار فرهودي، الى أنه” وبحسب بيانات مصلحة الجمارك في جذابة، فان الصادرات الايرانية للعراق سجلت نحو 400 مليون دولار في 11 شهراً الماضية”.
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