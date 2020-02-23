الصحة: خلو البلاد من أي إصابات بفيروس كورونا

أكدت مديرية صحة الكرخ في بغداد اليوم الأحد، 23 شباط، 2020، على خلو العراق من أي حالات إصابة بفيروس كورونا.



وقال مدير عام صحة بغداد/ الكرخ جاسب الحجامي في بيان إنه "تمت مناقشة وطرح مواضيع عدة فيما يخص فايروس كورونا وبيان مدى انتشاره لاسيما في الدول المجاورة والاستعدادات الصحية المتخذة من توفر كافة المواد والمستلزمات الطبية ومواد التعقيم وكل مايحتاجه المريض او المصاب مع توفير سيارات الإسعاف وتهيئتها وتجهيزها بكافة المواد المسعفة".



وأضاف "فضلاً عن متابعة لجان السيطرة على التلوث في كافة مستشفيات الكرخ وتهيئة الملاكات الطبية والصحية وتدريبها لمواجهة أي حالة طارئة وأيضا التنسيق مع نقابة الأطباء في حالة ظهور حالة مشتبه بها في العيادات الخارجية والخاصة بالأطباء".



وأوضح الحجامي أنه "تم بيان سياقات عمل مركز صحي المطار والإجراءات المكثفة في مطار بغداد صحيا ولاسيما دخول المسافرين القادمين من المناطق الموبؤءة والتنسيق مع المستشفيات المتخصصة في اتخاذ الإجراءات في حال ظهور حالة مصابة بهذا الفايروس".



وأكد الحجامي، بحسب البيان على "خلو العراق من أي حالات إصابة، وعدم بث الإشاعات والعمل على عدم تصديقها خدمة للصالح العام".



وكان مدير صحة ذي قار عبد الحسين الجابري قد أكد في وقت سابق من اليوم خلو المحافظة من الاصابة بفيروس كورونا وهذا اجراء وقائي متبع لفحص الوافدين من مدينة قم الايرانية.



وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الأحد، 23 شباط، 2020، عن ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا الجديد بالبلاد إلى 8 وإصابة 43.



وكان التلفزيون الإيراني قد أعلن ، أمس السبت، 22 شباط، 2020 تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" ووفاة مصاب آخر .



وبذلك يرتفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" إلى 5 أشخاص و28 مصاباً ليوم أمس فقط، ليرتفع اليوم إلى 8 وفيات 43 مصاباً آخرين.



وأعلنت وزارة الصحة التركية في وقت سابق من اليوم الأحد، 23 شباط، 2020، عن غلق حدودها مع إيران بشكل "مؤقت" لمنع تفشي فيروس كورونا.