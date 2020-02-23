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بغداد بوست - أخبار العراق - Iraq News
بغداد بوست الأحد، 23 شباط 2020 07:00 م

العراق بصدد منع دخول العمالة الاجنبية على خلفية تفشي فايروس كورونا

شعار-وزارة-العمل

اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، انها تجري تنسيقا مع وزارة الداخلية لمنع دخول العمالة الاجنبية الى البلاد، لاسيما من الدول الموبوءة بفايروس كورونا.

وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالوزارة رائد جبار باهض في تصريح صحفي :" ان الدائرة اجرت تنسيقا مع دائرة الاحوال المدنية والجوازات والاقامة في وزارة الداخلية للتباحث بشأن التعاون في منح السمات للعمالة الاجنبية الوافدة وكيفية الحد منها ".

واشار باهض الى انه :" تم عقد ورشة عمل مشتركة مع وزارات الداخلية والخارجية والنفط، بحضور السفير الصيني والسفير الكوري في العراق للتعامل مع الحالات التي يحتمل رصدها من المصابين بفايروس كورونا ، ان وجدوا ، بين العاملين من هذين البلدين داخل العراق ".

واكد منع دائرة الاحوال المدنية والجوازات والاقامة الوافدين من الصين لمدة شهر كاجراء احترازي لمنع انتقال الفايروس الى العراق.

ف.ا
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